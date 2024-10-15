Пока фокус медленно смещается с физического перемещения детей к их насильственному погружению в русский мир, негативные последствия этого процесса становятся все более ощутимыми. Почему перевоспитание – губительно не только для пострадавших детей, но и для Украины в целом – читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Искоренение идентичности детей как продуманная операция

Превращение украинских детей в россиян является частью "специальной демографической операции" России, направленной на решение собственных проблем рождаемости и оттока населения. Государство-агрессор использует ряд инструментов для уничтожения украинской национальной идентичности детей, среди которых:

навязывание гражданства;

политическая индоктринация и милитаризация в образовании;

депортация и принудительное перемещение в Россию, Беларусь и на оккупированные территории;

насильственная передача в семьи россиян или в российские детские дома;

колонизация оккупированных территорий в рамках федеральных программ "Земский учитель" и "Земский работник культуры";

пропаганда в российском информационном пространстве;

препятствия в поддержании связей и получении сведений с подконтрольных Украине территорий.

Под прицелом государства-агрессора около 1,5 миллиона детей в оккупации и более 19 тысяч депортированных и принудительно перемещенных детей.

Искоренение украинской идентичности за 10 лет стало четко продуманной политикой России с отдельным нормативно-правовым регулированием и бюджетом, идеологическим и медийным сопровождением, а также распределением полномочий между правящей верхушкой, сразу несколькими российскими министерствами и местными оккупационными администрациями.

Последствия перевоспитания для детей и пример Канады

На основе глубинных интервью с уже возвращенными из-под контроля России детьми, было установлено, что каждый пятый ребенок имеет проблемы с физическим здоровьем, а каждый второй – с ментальным. Искореняя идентичность украинских детей, Россия при содействии Беларуси нанесла им весомые страдания.

Принуждение в форме пропаганды, психологического давления, иногда физических наказаний, вместе с многочисленными нарушениями Конвенции ООН о правах ребенка на дискриминационной основе достигли порога бесчеловечного обращения. Пребывание украинских детей в закрытых детских домах, лагерях перевоспитания или в приемных семьях в России, Беларуси и на оккупированной территории может рассматриваться как произвольное задержание.

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Опыт других детей, подвергнутых перевоспитанию и изменению идентичности, показывает, что подобные широкомасштабные и систематические нарушения прав приводят к травме, которую испытывают несколько следующих поколений.

Комиссия по установлению истины и примирению, анализируя последствия 300-летней политики Канады по ассимиляции детей коренного населения, сделала вывод – чем больше поколений в семье посещали учреждения для перевоспитания, тем хуже было физическое, психическое и эмоциональное самочувствие их потомков. Исследователи утверждают, что искоренение идентичности привело к потере у детей ощущения семьи, детства, целого спектра эмоций, физического и духовного благополучия. Это влияет на население государства до сих пор. Канада признала свою ответственность за перевоспитание детей коренного населения как акт культурного геноцида и сформировала систему возмещения вреда.

Что почувствует Украина как государство?

Перевоспитав украинских детей, Россия пытается победить Украину на еще одном фронте – идеологически-ценностном. Усилия государства-агрессора, среди прочего, направлены на демонстрацию того, что Украина как государство является неспособной защитить и заботиться о своих молодых граждан. Поэтому, она "не имеет субъектности" и является "бессильной перед врагом".

Из таких соображений перевоспитание украинских детей для государства-агрессора имеет весомую пропагандистскую ценность. Это инструмент формирования лояльности к России, а, следовательно, лишение Украины части будущего поколения вместе с территориями, на которых оно проживает.

Идеологические атаки на идентичность, культуру и образование в оккупированной Украине также вызывают падение качества и нарушение циклов образования, повышенную уязвимость украинских детей к вербовке в вооруженные силы России, социальную, политическую изоляцию и незащищенность, деградацию человеческого капитала.

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Кумулятивный негативный эффект от политической индоктринации будет прослеживаться и в экономике нашего государства. В случае, если более 1,5 миллиона детей не вернутся в Украину, это еще больше усложнит демографический кризис и повлечет сокращение рабочей силы, рост социальных выплат и давления на государственный бюджет, уменьшение потребительского спроса, потенциальное изменение в структуре экономики в целом.

Исследования о влиянии политической индоктринации в образовании коммунистической Польши демонстрируют, что с каждым годом обучения вероятность получения ребенком среднего и высшего образования падала на около 1,5%, как и доля таких детей в рабочей силе после завершения образования и качество человеческих ресурсов в целом. Кроме того, выводы польских ученых подтверждают, что ценности, которые ребенок приобретает в школе, могут иметь решающее значение не только для его дальнейшей жизни, но и для уровня жизни его сообщества.

Что дальше?

Ни Украина, ни международное сообщество не способны остановить Россию на ее пути к искоренению национальной идентичности украинских детей. Об этом свидетельствуют невыполненные решения Международного суда ООН и Европейского суда по правам человека, многочисленные проигнорированные рекомендации Комитета ООН по правам ребенка, Независимой комиссии по расследованию и Мониторинговой миссии ООН, Московского механизма ОБСЕ.

В то же время, что Украина, что международное сообщество могут значительно замедлить процесс реализации Россией ее геноцидного намерения путем скоординированных и взаимодополняющих усилий по наложению санкций, изменений и дополнений в международное право, имплементации необходимых реформ для реабилитации и реинтеграции детей, возвращенных из-под контроля России. И конечно же, победы над Россией и освобождения всех оккупированных территорий.

Превращение любым государством образования в инструмент широкомасштабных и систематических нарушений прав человека должно быть должным образом наказано. Ведь в противном случае общие негативные последствия будут иметь влияние не только на одного ребенка или на целую страну, но и на безопасность и мир в мире в целом.