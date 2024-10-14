Маразматические объяснения пропагандистов

При этом, учитывая крайне ограниченный интеллект, они ретранслируют полную чушь о том, что на фото, например, все живы кроме одного, убитого выстрелом в голову. Этого военного, мол, могли притянуть неизвестно откуда. Другие пропагандисты вообще заявляют, что была попытка сопротивления, вот их и расстреляли.

Читайте также Россия за две недели продажи нефти заработала на 4 крейсера "Москва" или тысячу ракет

То есть по логике российских пропагандистов где-то в Курской области нашли тело украинского военного, убитого в голову, раздели его и притащили в группу пленных? Зачем это все делать, с какой целью?

Доказательство того, что те, кто сдался в плен, могли сделать попытку сопротивления, – тем более звучит маразматично. Все раздетые лежат лицом вниз с заложенными за голову руками. Как они могли в таких условиях сопротивляться и быть расстрелянными, если они лежали лицом в землю и с руками за головой и не изменили положение тела?

Кстати, верифицировано застрелен в голову военный, не только раздетый, но и держит руки за головой. То есть его бездыханное тело откуда-то притащили и вот так положили? Зачем заморачиваться?

Российские версии уничтожаются в пух и прах, а на поверхности – очередное преступление и попытка запугать, а также спровоцировать. Россияне не только пытаются запугать украинских военных психологическим нарративом "в плен не берем", но и стремятся спровоцировать на ответные действия. Они ждут, когда мы тоже начнем мстить за наших ребят расстрелами их "героических солдат", чтобы потом собрать Совет безопасности ООН и обвинить нас в военных преступлениях.

Суть этих акций предельно понятна. Здесь я могу сказать только одно – твари и нелюди.