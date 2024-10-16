Каждая из сторон имеет уязвимости, и задача каждой из сторон – защитить свои уязвимости и ударить по уязвимостям противника.

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Уязвимости России

Перегретая экономика и исчерпание финансовых запасов;

зависимость от высокой цены на нефть: при 50 долларах за баррель все обваливается;

зависимость от Китая, которая постоянно углубляется;

имперский, колониалистский характер российской государственности: десятки народов и региональных идентичностей, имеющих неравный социальный статус (феномен Кадырова является частью этой истории);

авторитарный режим, который слабо воспринимает внешние сигналы и часто продуцирует провальные управленческие решения;

исчерпание складов военной техники.

Уязвимости Украины

Напишу только очевидные, сами понимаете, почему не даю полный список:

слабая маленькая экономика;

зависимость от западных партнеров в деньгах и вооружении;

демократический режим, который требует согласия граждан на ведение войны (уязвимость энергетической системы является частью этой истории).

Не буду здесь обсуждать, как Украина бьет по российским уязвимостям. Поговорим о том, как Россия бьет по украинским.

Что касается экономики, то здесь негативное влияние собственной бестолковости выше российского. А, может, это и есть российское влияние, а не бестолковость.

Так вот, на текущем моменте самая большая уязвимость Украины – это согласие граждан на ведение войны, в которой нуждается демократический режим. Авторитарный не нуждается. Вождь сказал, что надо умереть за империю, значит, надо: деды-прадеды умирали и нам завещали.

Украинцы не хотят продолжения войны

Украинское общество теряет согласие на ведение войны вследствие следующих факторов:

1. Физическое исчерпание пассионариев. Кто хотел сам идти в армию, давно ушел. На других не действуют ни призывы, ни реклама, даже Третьей штурмовой. Нужна мобилизация.

2. Несостоятельность системы мобилизации. Вроде бы есть все правовые основания и персональные данные. Нет политической воли и организационной способности. Политической воли нет, потому что есть намерение побеждать на выборах, а пассионариев меньшинство, они победы на выборах не принесут. Организационная способность ограничивается рейдами по концертам и ресторанам, а если разослать даже десять тысяч повесток, и пусть половина придет, то система сколлапсирует.

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3. Ужасные проявления коррупции и других проблем не поднимают настроение.

4. И тут заходят россияне со своим огромным опытом операций. Держать общество постоянно в напряженном состоянии, сформировать ощущение безнадежности, безысходности, надвигающейся неотвратимой катастрофы. Они это делают профессионально, имеют огромные ресурсы.

Мы им помогаем: граждане сами охотно делятся ужасом и безнадежностью (часто вычитанными в российских или анонимных источниках), а медиа не могут остановиться в погоне за кликбейтом и соревнуются в ужасных заголовках.

На самом деле никакого ужаса нет. Все стабильно плохо, но мы не потерпели поражение, и поражение наступит не завтра (если только россияне не обвалят нашу общественную устойчивость). Союзники нас не бросили, фронт не прорван, наша военная индустрия не остановилась, враг не захватил ни одного областного центра, логистика функционирует, ПВО защищает города, военное командование сохраняет управляемость, парламент собирается, волонтеры работают, налоги платятся, хлеб ежедневно выпекается, троллейбусы ездят, продолжается обычный третий год большой войны.

Россияне сейчас делают все, чтобы украинское общество обвалилось. Это наша самая большая уязвимость на текущий момент.

Количество комментаторов (не ботов, живых людей), которые набегают с криками, что мы уже потерпели поражение, свидетельствует о российском успехе. Россиянам важно, чтобы мы вошли в зиму в таком состоянии, чтобы уже из зимы не выйти.

Тогда и союзники посмотрят и примут соответствующие решения. А отечественные политические лидеры последуют за большинством.

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Общество соглашается на поражение?

Отсутствие согласия общества на продолжение войны означает согласие общества на поражение. То есть на заключение мира без всяких гарантий, что он продлится более полугода или год, а дальше новый удар накопленными и обновленными силами. И тогда уже конец. Других "мирных предложений" пока на столе нет.

Не думаю, что надо объяснять: поражение означает не мудрое сохранение нации (вроде французского режима Виши), а Бучу и Мариуполь по всей стране. Нацистам от Франции были нужны выход из войны и промышленность. Кремлю от украинцев нужно прекращение идентичности. Цели войны разные.

"Як біжить швидко час, я надіюся він за нас", – пела Клавдия Петровна. Российский ресурс исчерпан. Союзники медленно движутся в правильном направлении. Завершение выборов в США даст импульс оживлению мировой политики. Военная промышленность потихоньку набирает обороты.

Важно дожить до этого времени.

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Ситуация зависит не от министров и генералов, а от тебя конкретно (извини, что я к тебе на "ты" обращаюсь). Не впасть в отчаяние, не опустить руки, не распространять панику. Не обвинять других. Помогать другим. Сделать хоть что-то для обороны. Ежедневно. Психологически подготовиться воевать самому, когда придет повестка. Психологически подготовиться к тому, что это все определенное время еще продлится. Стараться держать ум холодным. Периодически чистить его от "трухи", которую туда насыпают россияне. Не обвинять других. Помогать тем, кому тяжелее (всегда есть кто-то, кому тяжелее, чем тебе). Держаться и помогать держаться другим. Благодарить.

Ты это можешь, я уверен. Обнимаю.