Зокрема, віднедавна став доступний "Шлюб-онлайн" – ми стали першою країною у світі, де повний цикл одруження можна пройти в застосунку. Запустили рекрутинг в Дії, працює програма Нацкешбек, доступні актові записи про народження, зміну імені тощо.

У роботі нашої команди паралельно близько 100 послуг, які перебувають на різних стадіях. Ми сфокусовані на найбільш актуальних та затребуваних послугах для українців. Про шість із них читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Дія.Підпис для юридичних осіб

Щодня українці підписують документи та авторизуються за допомогою Дія.Підпису. Це найпростіша і найбезпечніша версія електронного підпису. Для цього потрібно просто кліпнути – і ви підписали документ, авторизувалися на сайті, щоб купити квитки в театр чи на потяг. Загалом українці вже скористалися Дія.Підписом понад 48 мільйонів разів.

Наша команда працює над тим, щоб цей же сервіс був доступний і для юридичних осіб. Це відкриє нові можливості для бізнесу, значно спростить і прискорить роботу установ та компаній.

Відображення дозволів на зброю

Спільно з Міністерством внутрішніх справ ми працюємо над новим сервісом в Дії – відображенням відомостей про зброю, дозволів на зброю та можливістю замовити витяг з Єдиного реєстру зброї. Цей реєстр працює вже понад рік і завдяки цифровізації держава веде облік зброї, а українці можуть легко отримувати інформацію про зареєстровану зброю. З часом ця інформація з реєстру буде відображатися в Дії.

еАкциз

Через тіньовий ринок алкоголю і тютюнових виробів держава щорічно втрачає понад 30 мільярдів гривень. А люди отримують контрафактну продукцію. Щоб зробити ринок прозорим, працюємо над еАкцизом.

Це революційне рішення, яке переведе всі операції щодо алкогольних напоїв і тютюнових виробів в електронну систему. Зокрема, буде фіксуватися перевезення, зберігання і продаж кожної одиниці товару.

Завдяки еАкцизу звичні акцизні марки замінять на електронні акцизні марки з унікальним кодом. Українці зможуть перевірити легальність продукту через Дію. Для цього потрібно просканувати код і отримати необхідну інформацію про товар.

Нещодавно уряд ухвалив нормативно-правові акти про функціонування системи. Тож уже навесні наступного року плануємо запустити тестування, а повноцінно еАкцизу запрацює вже в 2026 році.

Мультишеринг

Наразі українцям доступний шеринг документів через Дію. Це сервіс, який дозволяє швидко і зручно через застосунок надіслати установі електронні копії цифрових документів: у форматі pdf та метаданих JSON. Кілька кліків замість паперових ксерокопій. Користувачу достатньо мати цифровий документ, копію якого потрібно надіслати, та активований Дія.Підпис. А установі – налаштувати такий процес взаємодії. Українці вже пошерили документи різним державним установам і бізнесу через Дію понад 32 мільйони разів.

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Тепер наша команда працює над мультишерингом, щоб через Дію українці могли відправляти копії не лише цифрових документів, а й довідок ОК-5, ОК-7 за один раз у кілька тапів.

Зараз, щоб надіслати такий комплекс документів, потрібно спершу відправити копії цифрових документів через застосунок Дія, а копії довідок надсилати окремо.

Цифровізація сервісів для бізнесу

Влітку ми запустили комплексну послугу для бізнесу – е-Підприємець. З однією послугою ви можете як відкрити новий бізнес, так і отримати необхідні послуги для масштабування чи розвитку бізнесу. Зокрема, зареєструвати ФОП, відкрити банківський рахунок, перейти на спрощену систему оподаткування тощо.

Нещодавно додали ще одну послугу в межах е-Підприємця – декларацію відповідності матеріально-технічної бази. Це документ, який підтверджує, що приміщення підприємства відповідає вимогам законів про безпеку на роботі.

Також спільно з Мінекономіки працюємо над подальшою цифровізацією декларацій та ліцензій для бізнесу. У планах – можливість отримати висновок, який дає право продовжити граничний строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту. Також працюватимемо над цифровізацією ліцензії на провадження туроператорської діяльності; ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення тощо.

Повідомлення про проблеми зі зв'язком

Якісний мобільний зв'язок – одна з базових потреб українців. Особливо в умовах повномасштабної війни важливо залишатися на зв'язку, щоб зателефонувати рідним, дізнатися про сигнал повітряної тривоги чи викликати швидку.

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Працюємо над тим, щоб українці могли повідомляти в Дії про проблеми зі зв'язком. Для цього потрібно буде просто поставити точку на карті, навіть якщо ви офлайн. Після вашої появи в онлайні інформацію про проблеми зі зв'язком отримає регулятор зв'язку.

Далі аналізуватиме фідбек і буде вирішувати, де потрібно перевірити і покращити якість зв'язку.