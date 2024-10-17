ББМ у россиян на все случаи жизни

С учетом наращивания человеческого ресурса российским командованием и поиска россиянами этого ресурса в других странах – повышение потерь вражеского войска становится одной из важнейших задач. Нужно, чтобы потери противника были выше ежемесячного мобилизационного потенциала.

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По боевым бронированным машинам есть прирост в потерях. Это обусловлено тем, что российское войско часто использует эту категорию техники во время штурмов. Долгое время оккупанты пытались экономить ББМ, но сейчас стали все чаще их использовать, особенно:

на Кураховском направлении;

на Лимано-Купянской оси;

в зоне оперирования 1-й танковой армии и тому подобное.

Высокий показатель потерь автомобильного транспорта говорит о том, что в этом месяце может быть абсолютный рекорд потерь врага в этой категории. Объяснять, с чем это связано, думаю, уже не имеет смысла. Даже те, кто далек от понимания ситуации на фронте, уже знают, что неспециализированный автомобильный транспорт у оккупантов сейчас заменяет все.

Россияне меньше используют танков

Отдельно хочу обратить внимание на категорию танков. Нет, здесь рекорд не намечается и даже близко, но их уничтожение несколько возросло в связи с особым упором на прорыв наших рубежей. Тем не менее даже при всем желании, россияне не могут себе позволить использование того количества, которое им было бы необходимо для быстрого прорыва. Его просто нет.

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Думаю, что в этом месяце российское войско потеряет в пределах 250 боевых танков. Это является следствием не того, что мы не можем их уничтожать больше, а того, что российские войска их не используют так, как, например, в октябре 2023 года. У них просто уже нет столько танков.

С другой стороны, это возвращает нас к самому началу текста. Танк или ББМ сейчас становятся намного, намного ценнее человеческой жизни в российской армии. Компенсация их функционала человеческим ресурсом в 2025 году приобретет просто гипертрофированный вид.

Верю, что в Генштабе ВСУ это прекрасно осознают и готовятся к такому сценарию событий. Хотя вера – это не уверенность.