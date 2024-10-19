В документе – независимая оценка общественности прогресса Украины в антикорре, правосудии и фундаментальных правах, а также шаги, которые могут способствовать выполнению обязательств. Отчет демонстрировали депутатам Европарламента, должностным лицам Еврокомиссии и ключевых международных организаций, которые отвечают за вступление Украины в ЕС. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Заметьте Ядерного джинна выпустили из бутылки

Что удалось и в чем вызовы?

Отчет охватывает период октябрь 2023 года – сентябрь 2024 года. За это время Украина достигла значительного прогресса в борьбе с коррупцией. Однако не все так гладко.

Из плюсов:

восстановление электронного декларирования, что касается около 700 тысяч должностных лиц;

усиление независимости САП;

перезагрузка БЭБ с будущим конкурсом на директора и переаттестацией работников;

усовершенствованный отбор судей КСУ.

Вызовами остаются усиление возможностей ВАКС, САП и НАБУ (помним скандал о сливе в НАБУ, что подтвердил институциональные проблемы), совершенствование механизма соглашений о признании виновности в отношении дел топ-коррупции.

Проблемой также является затягивание рассмотрения дел топ коррупционеров, что связано с процессуальными злоупотреблениями со стороны фигурантов. Не явился в суд, потому что "заболел или уехал в командировку в Берлин" – как уже годами делает нардеп Кузьминых.

Минусом, что существенно влияет на выполнение антикоррупционных шагов в целом, является отсутствие прогресса в реформе полиции. "Теневой отчет" демонстрирует реальное положение вещей с правоохранительной системой в Украине.

77% коррупционных преступлений расследует нереформированная полиция

В предыдущем отчете Еврокомиссии (ноябрь 2023 года) говорилось о том, что Национальная полиция Украины "продолжает страдать от коррупции, устаревшего оборудования и ограниченной способности в целом, включая способность проводить финансовые расследования". Ожидается, что следующий отчет Еврокомиссия опубликует до конца октября 2024-го.

Что мы имеем за это время? Еще больше коррупционных скандалов, где фигуранты – топ-чиновники полиции и вместе с тем – "нулевой" прогресс в реформировании.

Читайте также Кто такой Александр "Тихоход" и зачем скандалом бьют по проекту "Очи" в ВСУ

Ведь, согласно Государственной антикоррупционной программе, до июня 2024 года должен был быть разработан и подан в Кабмин законопроект о конкурсах на высшие должности в полиции.

Однако были попытки протягивания в текст законопроекта имитацию конкурсов – с "ручным" отбором и значительными коррупционными рисками, когда МВД наделяется полномочиями произвольно определять перечень руководящих должностей на конкурсы.

Сейчас именно Национальная полиция Украины является крупнейшим правоохранительным органом государства, который расследует 84% всех преступлений и 77% коррупционных преступлений. Другими словами – большинство расследований по коррупции проводит нереформированный и полностью политически зависимый орган.

Поэтому в Брюсселе мы адвокатировали ключевое – реформа полиции должна стать одним из обязательств для вступления Украины в ЕС. Иначе словосочетание "борьба с коррупцией" будет все более триггерным для общества.

Реформа полиции как требование ЕС

Еврокомиссия отмечает, что Украина должна сосредоточиться на укреплении добропорядочности и борьбе с коррупцией в системе уголовной юстиции. То есть необходимо ввести прозрачные конкурсы руководящего состава правоохранителей, включая проверки добродетели, и сформировать прочные дисциплинарные и антикоррупционные рамки.

Ведь, если сравнивать "милицию" и нынешнюю полицию, то общими у них остаются кадровая политика и организация работы. Топ-должности в полиции остаются политическими, а сам орган – полностью зависимым от МВД.

К теме На российскую нефть тратят больше, чем на помощь Украине: почему Европа до сих пор финансирует Россию

Поэтому основными шагами для реформирования полиции должны стать:

конкурсы на руководящие должности в полиции – прозрачные и независимые, с участием международников с преимущественным правом голоса в конкурсной комиссии, а также представителями общественности. Конкурс должен предусматривать обязательное исследование профессионального соответствия и добропорядочности кандидатов;

– прозрачные и независимые, с участием международников с преимущественным правом голоса в конкурсной комиссии, а также представителями общественности. Конкурс должен предусматривать обязательное исследование профессионального соответствия и добропорядочности кандидатов; дисциплинарные комиссии для проведения служебных расследований по признакам нарушения полицейским конституционных прав и свобод человека при обязательном участии представителей общественности, правозащитных организаций (не менее половины от состава);

для проведения служебных расследований по признакам нарушения полицейским конституционных прав и свобод человека при обязательном участии представителей общественности, правозащитных организаций (не менее половины от состава); проверка на добропорядочность – в рамках аттестации, с четкими критериями оценки эффективности, добропорядочности, управленческих компетенций (для руководителей), а также результативности работы.

Все это должно быть закреплено на законодательном уровне. Именно международные обязательства часто служат катализатором для формирования политической воли внутри страны. Только под давлением международного сообщества и заинтересованности в дальнейшей интеграции с ЕС работают стимулы для проведения реформ.

Презентация отчета в Брюсселе показала, что международное сообщество внимательно следит за прогрессом Украины в выполнении антикоррупционных обязательств, сравнивая официальные отчеты с независимыми общественными.

"Теневой отчет" подготовили Центр противодействия коррупции, Автомайдан, Антикоррупционный центр "Межа", Фонд DEJURE, Институт массовой информации, Медийная инициатива за права человека.