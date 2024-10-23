Образ в пикселе не должен вызывать страх

Было много новостей о том, как все планируют, строят. Возможно, где-то что-то и работает, но глобальной государственной политики по поводу поддержки ветеранов, по моему мнению, не существует.

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Как и не существует централизованной информационной работы с населением на эту тему. Конечно, в СМИ нас называют героями, но как только военный возвращается с нуля, скажем, в Киев, он погружается в атмосферу пофигизма.

Морально трудно не взорваться, когда только что терял собратьев, читаешь чаты с описанием ранений, которые получили ребята, а вокруг происходит какой-то праздник жизни. Пьяные парни устраивают драки возле развлекательных заведений, подкачанные мальчики бегают от ТЦКашников.

Не могу представить, что чувствуют, когда видят это, ветераны, которые потеряли конечность, положили свое здоровье. И здесь дело не только в гулянках, а в том, что военным сложно смириться с тем, что для общества в основном не существует никакой войны. Что их презирают и боятся.

Ветераны уже сейчас чувствуют проявления классического "я тебя туда не посылал". Через несколько лет участники боевых действий будут слышать это очень и очень часто. Потому что у нашего населения в основном отсутствует даже минимальное уважение к человеку, который воевал. Понятно, есть разные ветераны, которые ведут себя не очень адекватно. Они нуждаются в психологической поддержке и реабилитации.

Однако когда прохожие убегают от мужчины в форме, это просто ужас. Информационная работа рашистов для нашего раскола очень мощная. Есть куча случаев излишней жестокости со стороны представителей ТЦК, но образ человека в пикселе должен вызывать отнюдь не страх.

К людям, рисковавшим своей жизнью ради спокойной жизни в тылу, должно быть нормальное отношение. Их можно пропустить в очереди, их стоит просто поблагодарить. Общество должно адаптироваться под потребности ветеранов, которые побывали в аду и желают вернуться к полноценной жизни в мирной Украине.