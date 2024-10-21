Об этом пишет The Wall Street Journal.
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Как Трамп пригрозил Кремлю
Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы,
– рассказал он об угрозах Путину.
Политик добавил, что также произнес следующее: "Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора".
Трамп не стал уточнять, когда и при каких обстоятельствах состоялся этот разговор.
Напомним, что кандидат от Республиканской партии на пост президента США Дональд Трамп в очередной раз похвастался, что "очень хорошо ладит с Владимиром Путиным". Кроме этого, он даже заявил, что кремлевский диктатор предупреждал его о вторжении в Украину.