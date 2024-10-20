В частности, Дональд Трамп во время своего выступления на предвыборном митинге решил в очередной раз прибегнуть к спекуляции на теме войны. Он снова пообещал "закончить войну на пару звонков".

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Что сказал Трамп о войне

Так, Дональд Трамп снова дал понять, что остановит войну в Украине "за пару телефонных звонков".

Я останавливал войны, даже те, в которых мы не участвовали. С помощью пары телефонных звонков, я спас много жизней,

– заявил он на митинге.

Ранее издание WSJ писало, что согласно опросам Дональд Трамп опережает Камалу Харрис в вопросах урегулирования войны в Украине и конфликта в секторе Газа: 50% против 39% и 48% против 33% соответственно.

К слову, Камала Харрис в недавнем интервью заявила, что если бы Дональд Трамп был президентом, то Путин "сидел бы сейчас в Киеве". Демократка указала, что слова ее оппонента о "покончить с войной за один день" означают капитуляцию Украины.

Экс-премьер Британии Борис Джонсон ранее высказывал противоположное мнение. Он убежден, что Дональд Трамп не допустит поражения Украины в случае победы на нынешних выборах в ноябре.