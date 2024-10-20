Зокрема, Дональд Трамп під час свого виступу на передвиборчому мітингу вирішив вкотре вдатися до спекуляції на темі війни. Він знову пообіцяв "закінчити війну на пару дзвінків".

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Що сказав Трамп про війну

Так, Дональд Трамп знову дав зрозуміти, що зупинить війну в Україні "за пару телефонних дзвінків".

Я зупиняв війни, навіть ті, у яких ми не брали участь. За допомогою пари телефонних дзвінків, я врятував багато життів,

– заявив він на мітингу.

Раніше видання WSJ писало, що згідно з опитуваннями Дональд Трамп випереджає Камалу Гарріс у питаннях врегулювання війни в Україні та конфлікту в секторі Гази: 50% проти 39% і 48% проти 33% відповідно.

До слова, Камала Гарріс в нещодавньому інтерв'ю заявила, що якби Дональд Трамп був президентом, то Путін "сидів би зараз у Києві". Демократка вказала, що слова її опонента про "покінчити з війною за один день" означають капітуляцію України.

Експрем'єр Британії Борис Джонсон раніше висловлював протилежну думку. Він переконаний, що Дональд Трамп не допустить поразки України в разі перемоги на цьогорічних виборах у листопаді.