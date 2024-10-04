Таку думку висловив експрем'єр Британії Борис Джонсон в інтерв'ю The Telegraph.

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Джонсон висловився про Трампа і війну в Україні

Дуже важливо, щоб ми розуміли, що боротьба України є абсолютно екзистенціальною для свободи і демократії в Європі, і якщо Україна зазнає поразки, це буде абсолютною катастрофою. І він (Трамп – 24 Канал) це розуміє. Я не думаю, що він захоче увійти в історію як людина, яка розпочала свій другий президентський термін не з того, щоб зробити Америку великою, а з того, щоб знову зробити Радянський Союз великим,

– заявив Джонсон.

Також, на думку колишнього прем'єра Британії, Путін не вторгся б в Україну, якби президентом був Дональд Трамп. Він вважає, що непередбачуваності Трампа було б достатньо, щоб переконати Путіна не йти на ризик війни з суверенною країною.

"Однією з переваг Трампа є його абсолютна непередбачуваність. Це одна з причин, чому я дивлюся на те, як він насправді поводився в міжнародних справах, і порівнюю це з тим, що люди говорять про нього. Він вислав 60 російських шпигунів. Він був набагато жорсткішим щодо Сирії, ніж адміністрація демократів. Він був жорсткішим до КВІР, а потім дав українцям ракети Javelin", – пояснив Джонсон.

Британський політик зауважив, що для Кремля з цієї точки зору "існував реальний ризик того, що Трамп витлумачив би напад на європейську країну як образу Америки і світового порядку, і міг би вдатися до жорстких заходів".

Журналісти поцікавилися в Джонсона, коли той востаннє спілкувався з Трампом, на що він "Нещодавно". А на подібне питання щодо Президента України Володимира Зеленського Джонсон відповів: "Також нещодавно".