Про це повідомляє Financial Times з посиланням на неназваних західних чиновників. Водночас автори матеріалу не уточнюють, як саме Байден може "просунути" заявку України за кілька місяців у Білому домі.

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Байден готовий до зміни статусу України в НАТО

Після свого візиту до США Зеленський заявив, що жовтень буде "часом прийняття рішень".

Західний чиновник, обізнаний про переговори Зеленського у Вашингтоні, сказав, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитися просунути статус заявки України на членство в НАТО до того, як він залишить свою посаду в січні,

– йдеться в матеріалі FT.

Зазначається, що в останній поїздці до Європи перед тим, як піти з посади президента, Байден головуватиме на зустрічі України та її союзників у Німеччині 12 жовтня.

Наразі більшість членів НАТО вважають, що вступ України до Альяну неможливий без повного, тривалого припинення вогню і чіткої лінії на карті, яка б визначала, на яку частину території поширюється положення про взаємну оборону.

Деякі політики також пропонують модель членства Західної Німеччини в Альянсі, яке тривало понад три десятиліття до падіння Берлінської стіни і возз'єднання зі східними регіонами.

Земля в обмін на членство в НАТО – це єдине рішення, всі це знають. Ніхто не скаже про це вголос, але це єдина стратегія,

– пояснив неназваний високопоставлений західний посадовець

До слова, 1 жовтня, в День захисників та захисниці, до Києва прибув представник НАТО в Україні Патрік Тернер. За його словами, НАТО надалі надаватиме потужну підтримку Україні на шляху до членства в Альянсі.