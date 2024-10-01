Представник НАТО в Україні Патрік Тернер прибув з візитом. Він також зробив заяву щодо підтримки нашої держави.

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Підтримка продовжиться

Тернер прибув до України з нагоди Дня захисників та захисниць. За його словами, НАТО надалі надаватиме потужну підтримку Україні на шляху до членства в Альянсі.

Він також сказав, що саме у цей день наша держава вшановує пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя за свободу своєї країни, і хто продовжує боротися за її майбутнє як суверенної та незалежної держави.

Ми і надалі надаватимемо потужну підтримку Україні в її боротьбі та на її незворотному шляху до членства в НАТО,

– наголосив Тернер.

В День захисників і захисниць, 1 жовтня, о 09:00 відбулася всеукраїнська хвилина мовчання в пам'ять про загиблих Героїв. У цей день і в цей момент вся країна на мить зупинилася, щоб вшанувати пам'ять тих, хто повернувся з війни на щиті.