Последние опросы в Соединенных Штатах продемонстрировали рост уровня поддержки Трампа в так называемых штатах, которые не определились. Российский публицист из США Андрей Пионтковский сказал 24 Каналу, что ситуацию еще можно исправить. Однако для этого Белому дому нужно изменить свое отношение к Украине и Израилю.

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Рывок не состоялся

"Общее впечатление, что драйв Камалы Харрис "выдохся". Она дотянула до равных шансов на победу в выборах с Дональдом Трампом, а дальнейший рывок не состоялся", – отметил публицист.

Не появилась "волна", по его мнению, на которую рассчитывала Харрис, в частности, проукраинских избирателей. Это связано с тем, что нет в США соответствующих решений по Украине. В то же время принимаются почти ежедневно решения по Израилю.

Ллойд Остин, глава Пентагона, и Энтони Блинкен, госсекретарь, как рассказал Пионтковский, направили письмо Израилю, в котором требовали "придерживаться гуманитарных конвоев", беспокоиться о "диетическом питании мирных жителей Газы", иначе они будут вынуждены воспользоваться законом США и прекратить военную помощь Израилю.

Это полный шантаж. После этого республиканцам, которые выступают за поддержку и Украины, и Израиля, трудно проголосовать не за лидера своей партии, а за Харрис. Не потому, что они от нее в восторге, а потому, что она видит, как эта администрация готова вести борьбу на победу Украины и Израиля,

– заметил он.

Однако если администрация ничего не делает для этого, а наоборот вставляет палки в колеса в попытки победы Израиля, то почему они пойдут на такой шаг и проголосуют против своей партии.

Однако есть надежда, что ситуация еще изменится. В этом действующему президенту США должны помочь представители Демократической партии, которые имеют к нему доступ. Также во время встреч Джозефа Байдена в Германии к этому давлению присоединятся европейские лидеры,

– предположил Андрей Пионтковский.

Также новый генсек НАТО Марк Рютте показал себя как бескомпромиссного сторонника Украины, который выступает за усиление помощи ей. Его первый визит после того, как он занял эту должность, был в Киев.

Напомним, что западные издания отметили, что накануне выборов отношения между Камалой Харрис и Белым домом становятся более напряжёнными. Сейчас некоторые помощники Байдена еще не привыкли к второстепенным ролям после того, как он вышел из избирательной гонки.

В то же время в штабе Харрис недовольны, что ведущие помощники администрации Байдена недостаточно координируют месседжи и график действующего президента для согласования их с тем, что является полезным для кампании Харрис.