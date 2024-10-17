19:45, 17 октября

Зеленский объяснил, что имел в виду, когда ранее говорил о Будапештском меморандуме. По его словам, Украина отказалась от ядерного оружия, но не получила взамен обещанных гарантий безопасности.

Поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО,

– подчеркнул Зеленский.

Он еще раз подчеркнул, что Украина не строит ядерное оружие.