Об этом сообщает Офис Президента Украины. Главные тезисы, озвученные лидерами, ключевые заявления во время пресс-конференции – читайте на 24 Канале.
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О чем говорили Зеленский и Рютте
Зеленский заявил, что Путин "болельщик войны"
Путин никогда не остановится. Если мы его не остановим, он не остановится. Ему нравится сам процесс. Он болельщик войны,
– подчеркнул президент Зеленский.
Зеленский отреагировал на "возможное создание ядерного оружия" Украиной
Зеленский объяснил, что имел в виду, когда ранее говорил о Будапештском меморандуме. По его словам, Украина отказалась от ядерного оружия, но не получила взамен обещанных гарантий безопасности.
Поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО,
– подчеркнул Зеленский.
Он еще раз подчеркнул, что Украина не строит ядерное оружие.
Зеленский высказался о пунктах Плана победы
Во время пресс-конференции у Зеленского спросили, считает ли он План победы, а в частности пункты о приглашении в НАТО и разрешение на удары вглубь России, реалистичным.
Уже не впервые я слышу такие вопросы – реалистично это или нет,
– ответил глава государства.
Несмотря на это, по словам президента, он уверен в том, что верит в украинцев.
Украина заслуживает того, чтобы стать 33-м членом НАТО
Владимир Зеленский во время встречи с Рютте заявил, что наше государство заслуживает, чтобы присоединиться к Североатлантическому альянсу.
По его словам, для этого необходимо усиливать учебные миссии, которые работают для защиты от российской агрессии.
Он отметил, что на сегодня наше государство подписало почти 30 международных договоренностей с партнерами, поскольку в этом нуждается как Украина, так и Европа.
НАТО работает с Украиной все больше и больше
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции заявил, что НАТО работает с Украиной все больше, приближая ее к членству в Альянсе.
В то же время, по его словам, Китай стал фактором, который играет на руку войне России в Украине.