19:45, 17 жовтня

Зеленський пояснив, що мав на увазі, коли раніше говорив про Будапештський меморандум. За його словами, Україна відмовилася від ядерної зброї, але не отримала натомість обіцяних гарантій безпеки.

Тому у нас альтернативи немає, крім НАТО,

– підкреслив Зеленський.

Він ще раз наголосив, що Україна не будує ядерну зброю.