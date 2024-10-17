Про це заявив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі 24 Каналу.

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В ОП відреагували на публікацію Bild

У публікації Bild йшлося про те, що Україна не змириться з другим походом російської армії на Київ. У цьому разі нібито буде відновлено український ядерний арсенал і "знадобиться всього кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу".

Варто зазначити, що у своєму матеріалі аналітик Bild Юліан Рьопке посилався на "українського чиновника, який займається поставками зброї.

У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться всього кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу,

– йшлося в його цитаті, яку використали журналісти Bild.

У відповідь на це Дмитро Литвин сказав, що вже давно можна сплутати, де слова Юліана Рьопке, а де заяви російських пропагандистів. Адже і ті, і ті, за його словами, "вкидають в інформаційний простір однакові дурниці".

Згодом на публікацію Bild також відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він наголосив, що "будь-які фантазії західних журналістів про українську ядерну зброю є вигадками".

Зверніть увагу! Німецьке видання Bild вже неодноразово критикували за маніпуляції фактами, які згодом активно підхоплювала ворожа пропагандистська машина. Зокрема в серпні 2023 року Юліан Рьопке стверджував, що Сили оборони України нібито створили плацдарм неподалік села Козачі Лагері, що на лівому березі Херсонщини. Пізніше Ганна Маляр, тодішня заступниця міністра оборони, заявила, що ця інформація не відповідає дійсності.

Того ж місяця Рьопке зробив резонансну заяву на своїй сторінці в Твітері. Там він написав, що Україна начебто не повинна берегти людей, інакше "війна затягнеться на десятиліття". Цю заяву аналітика поширили декілька сумнівних телеграм-каналів.

До слова, раніше президент США Джо Байден заявив, що Штати готові до переговорів з Росією, Північною Кореєю і Китаєм щодо ядерної безпеки. Відповідну заяву політик зробив на тлі оголошення лауреата Нобелівської премії миру, яким стала японська організація Nihon Hidankyo.