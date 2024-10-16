Об этом пишет CNN. Ранее Байден отменил свой визит в Германию из-за урагана Милтон, который бушевал в США

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Что известно о встречах Байдена в Германии

Журналисты, со ссылкой на трех западных чиновников, отметили, что президент Джо Байден проведет встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Берлине на этой неделе.

Ожидается, что американский лидер обсудит с союзниками поставки оружия Украине и будущую поддержку нашему государству в войне, которая скоро будет длиться уже как третий год.

Четыре лидера планировали встретиться на прошлой неделе с Президентом Украины Владимиром Зеленским на авиабазе Рамштайн. Встреча была отменена, поскольку Байден отложил свою зарубежную поездку из-за урагана Милтон, приблизившегося к юго-востоку США.

Байден пообещал перенести поездку в Германию, но перспективы встречи так называемой "европейской четверки" до этого были неясны.

К слову, визит Джо Байдена в Германию подтвердил также и представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер. Сейчас Федеральное правительство Германии тесно сотрудничает с правительством США относительно деталей. Подробностей визита Байдена представитель пока сообщить не смог.