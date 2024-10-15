Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, отметив, что визит Байдена в Германию также будет важным для нашего государства. Очевидно, что они с Шольцем будут обсуждать международные темы, среди которых будет и война в Украине.

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Будут ли важные решения по Украине

Как отметил Джигун, не стоит ожидать от этой встречи каких-то прорывных решений по войне в Украине. Обсуждение, условно, по вступлению Украины в НАТО, окончания войны или ее "замораживания" все же должны происходить в более широком кругу, где будут представители той же Франции, Великобритании и т.п.

Германия постепенно идет к парламентским выборам, которые состоятся в 2025 году. Сейчас Шольц еще больше будет оглядываться на то, как избиратели относятся к тем или иным вопросам в контексте поддержки Украины в войне. И стоит напомнить, что Германия скептически относится к идее вступления Украины в НАТО.

Также в следующем году перед Шольцом будут задачи по восстановлению и удержанию собственных позиций, чтобы остаться канцлером. Он будет балансировать между тем, чтобы дать в чем-то зеленый свет для Украины и не потерять поддержку. И тут Байден, желающий оставить после себя значительное политическое наследство, хотел бы, видимо, убедить Шольца, что нужно делать сдвиги в войне России против Украины,

– отметил Джигун.

Байден должен был прибыть на заседание "Рамштайн" в Германии 12 октября. Но визит отменили из-за урагана "Милтон" в США. Потом и саму встречу "Рамштайн" перенесли на неопределенный срок.