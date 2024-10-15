Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що візит Байдена до Німеччини також буде важливим для нашої держави. Очевидно, що вони з Шольцем обговорюватимуть міжнародні теми, серед яких буде й війна в Україні.

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Чи будуть важливі рішення щодо України

Як наголосив Джигун, не варто очікувати від цієї зустрічі якихось проривних рішень щодо війни в Україні. Обговорення, умовно, щодо вступу України в НАТО, закінчення війни чи її "замороження" все ж мають відбуватися у ширшому колі, де будуть представники тої ж Франції, Великої Британії тощо.

Німеччина поступово йде до парламентських виборів, які відбудуться у 2025 році. Зараз Шольц ще більше оглядатиметься на те, як виборці ставляться до тих чи інших питань в контексті підтримки Україні у війні. І варто нагадати, що Німеччина скептично ставиться до ідеї вступу України в НАТО.

Також наступного року перед Шольцом будуть завдання з відновлення та втримання власних позицій, аби залишитися канцлером. Він буде балансувати між тим, аби дати в чомусь зелене світло для України та не втратити підтримку. І тут Байден, який бажає залишити після себе значний політичний спадок, хотів би, мабуть, переконати Шольца, що потрібно робити зрушення у війні Росії проти України,

– зауважив Джигун.

Байден мав прибути на засідання "Рамштайн" у Німеччині 12 жовтня. Але візит скасували через ураган "Мілтон" у США. Згодом і саму зустріч "Рамштайн" перенесли на невизначений термін.