Про це повідомили журналісти видання Der Spiegel. До цього американський глава скасував свій візит до Німеччини через наслідки урагану "Мілтон" у своїй країні.

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Байден знову збирається у Німеччину

За повідомленням Der Spiegel, у федеральному уряді та службах безпеки Німеччини повним ходом йде підготовка до візиту президента США Джо Байдена до Берліна. Згідно з поточним графіком, у п'ятницю Байден має провести офіційні зустрічі з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром та федеральним канцлером Олафом Шольцом.

Цей візит розглядається як прощальний жест президента Байдена перед майбутніми виборами в США, запланованими на початок листопада. Спочатку передбачалося, що це буде офіційний державний візит з офіційним банкетом і низкою церемоніальних заходів, але згодом програма була скорочена.

З усім тим, підтверджено, що президент Байден отримає особливу честь від Штайнмаєра – він буде нагороджений Великим хрестом Федерального ордена "За заслуги" на знак визнання його внеску в німецько-американські відносини.

Журналісти видання повідомляють, що новий візит президента США, швидше за все, буде присвячений тим же політичним темам. Насамперед подальшим діям союзників України проти Росії та війні на Близькому Сході.

До слова, через скасування візиту Байдена до Німеччини також перенесли на невизначений час засідання Контактної групи "Рамштайн". Раніше зустріч була запланована на 12 жовтня. Нові дати і формати вже обговорюють союзники.