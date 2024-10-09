Тому перенесення "Рамштайну" можна сприймати як позитивний сигнал. Таку думку 24 Каналу озвучив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

До теми Нову дату визначають: засідання "Рамштайн" таки перенесуть, – ЗМІ

"Саме переносять, а не проводять на рівні міністрів закордонних справ. Очевидно, Байден хотів зробити якийсь дуже гарний "фінальний акорд". Не думаю, що могло мовитись, наприклад, про запрошення до Альянсу. Але, можливо, таке обговорення було б, яке змогло хоча б в очах суспільства підвищити статус нашої заявки до членства в НАТО", – припустив він.

Це може свідчити, що американський та європейські лідери намагаються дотримуватися своєї політики щодо України. Важливо, аби ЗСУ не залишилися без військової допомоги, як це було взимку.

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден мав відвідати Німеччину з 10 по 12 жовтня. Однак у Білому домі повідомили, що візит американського лідера відклали. Він спостерігатиме за підготовкою до урагану Мілтон та реагуватиме на нього. Також для засідання у форматі "Рамштайн" станом на зараз визначають нову дату.