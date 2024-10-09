Поэтому перенос "Рамштайна" можно воспринимать как позитивный сигнал. Такое мнение 24 Каналу озвучил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

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"Именно переносят, а не проводят на уровне министров иностранных дел. Очевидно, Байден хотел сделать какой-то очень красивый "финальный аккорд". Не думаю, что могло говориться, например, о приглашении в Альянс. Но, возможно, такое обсуждение было бы, которое смогло хотя бы в глазах общества повысить статус нашей заявки к членству в НАТО", – предположил он.

Это может свидетельствовать, что американский и европейские лидеры пытаются придерживаться своей политики относительно Украины. Важно, чтобы ВСУ не остались без военной помощи, как это было зимой.

Напомним, действующий президент США Джо Байден должен был посетить Германию с 10 по 12 октября. Однако в Белом доме сообщили, что визит американского лидера отложили. Он будет наблюдать за подготовкой к урагану Милтон и реагировать на него. Также для заседания в формате "Рамштайн" по состоянию на сейчас определяют новую дату.