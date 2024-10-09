Об этом "Радио Свобода" узнало от трех источников в штаб-квартире НАТО. Накануне стало известно, что Байден отложил поездку в Германию, во время которой должен был принять участие в заседании.

Смотрите также Это сигнал прежде всего России: какой важный вопрос по Украине должны поднять на "Рамштайн"

Заседание "Рамштайна" перенесут

Американский лидер Джо Байден отложил поездку в Германию, во время которой должен был принять участие в заседании "Рамштайна". Поездку отменили из-за бушающего во Флориде урагана. Он накрыл штат 27 сентября и уже унес жизни по меньшей мере 235 человек в шести штатах.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сказал о намерении обсудить с президентом Соединенных Штатов на заседании разрешение для Украины применять дальнобойное оружие по военным объектам на территории страны-агрессорки.