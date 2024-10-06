Об этом пишут в The Washington Post. Заметим, что новая встреча "Рамштайн" состоится 12 октября.

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Страны НАТО предложат шаги по вступлению Украины в альянс

По словам западного дипломата, страны НАТО рассматривают возможность предложить Украине более конкретные шаги на пути к будущему членству в Североатлантическом альянсе. Несмотря на то, что такие меры могут не удовлетворить срочные запросы Киева, это станет важным сигналом для Украины.

В издании пишут, что украинские чиновники выражают опасения, что президентские выборы в Соединенных Штатах, которые состоятся уже совсем скоро, могут поставить под сомнение дальнейшую помощь в сфере безопасности.

Президент Зеленский и его команда активно пытаются убедить Байдена поддержать План победы, который мог бы стать важной частью его политического наследия. Однако вряд ли Белый дом сейчас будет предпринимать какие-либо действия, чтобы не поставить под угрозу предвыборную кампанию Камалы Харрис, заявили чиновники.

В условиях продолжающихся боевых действий и трудностей на фронте, мнения украинцев постепенно меняются. Хотя Киев не намерен уступать свои территории, все больше жителей Украины, как пишет WP, готовы к временным компромиссам, если они обеспечат членство в НАТО или гарантии безопасности от союзников.

Неожиданное трансграничное вторжение Украины в Курскую область России летом стало для нее подъемом боевого духа внутри страны и заявлением союзникам о том, что она все еще способна одержать победу на поле боя.

Однако это наступление в значительной степени застопорилось, тогда как Украина продолжает терять позиции в своих восточных регионах, включая город Угледар, который был захвачен на этой неделе.