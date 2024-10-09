Такое мнение высказал 24 Каналу политолог Игорь Рейтерович, отметив, что на встрече "Рамштайн" будут рассматриваться два основных аспекта по поддержке Украины – политический и военно-технический. К слову, на заседании 12 октября Владимир Зеленский также должен представить План победы партнерам нашей страны.

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Будут сделаны важные шаги

Важную роль в "Рамштайн", по мнению политолога, должен сыграть именно политический аспект.

Стоит надеяться на более конкретное приглашение Украины в НАТО. Это может не произойти в том формате, которого стремится достичь Украина. Однако это, вероятно, будет более существенный шаг, чем те, что были во время последних саммитов.

Это должен быть сигнал даже не Украине, а России. Для нее это принципиальный вопрос, и страны НАТО должны показать, что не будут обращать внимания на Москву, ведь есть суверенное государство Украина и украинский народ, который после 2014 года однозначно выбрал путь в Альянс,

– предположил он.

Со стороны Украины, как рассказал Рейтерович, есть определенные пожелания к Джозефу Байдену, и выполнит ли он их в максимальном формате, пока трудно сказать. Однако на встрече "Рамштайн" будут озвучены определенные вещи, которые будут отличаться от предыдущих.

Вторая составляющая "Рамштайна" – тактическая, военно-техническая. Она касается, в частности, предоставления разрешения Украине наносить удары вглубь территории России. А также – нового оружия, которым нужно обеспечить украинские новосформированные бригады.

Обратите внимание! В заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", что состоится 12 октября, должен принять участие президент США Джозеф Байден.

Кроме того, на встрече "Рамштайн" участники должны осознать тот факт, что без помощи Украине в огромной опасности окажется сам Североатлантический Альянс. На сегодня, кроме ядерного зонтика, который ему предоставляют США и частично от Франции и Великобритании, он не имеет ничего другого, чтобы быть готовым к столкновению с Россией,

– отметил политолог.

Это происходит из-за того, что граждане стран НАТО, по результатам опроса, не готовы жертвовать своей жизнью и становиться на защиту своей родины. Украина им дает сейчас возможность подготовиться.

В то же время самое важное, то что помощь Украине сейчас и принятие ее в НАТО делает гипотетическую войну России с Альянсом практически невозможной.

Потому что НАТО с Украиной и без – это две большие разницы. В этой ситуации Альянс в Украине заинтересован не менее, чем она в нем, а в перспективе – даже больше, чем наша страна в НАТО,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Напомним, что глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк отметил, что одним из насущных вопросов встречи "Рамштайн" будет предоставление Украине необходимого вооружения, которое партнеры пообещали поставить нашей стране. Сейчас, по его словам, они выполняют план на менее, чем 50%. Соответственно, Украина пока не может вооружить 14 отдельных вновь созданных военных бригад, которым нужны бронетехника, средства противовоздушной обороны, РЭБ, авиация и артиллерия.