Об этом 24 Каналу рассказал председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, отметив, что страны будут поднимать вопрос о предоставлении военной помощи и дальнейших событий в Европе, если президентом США станет Дональд Трамп. Кроме того, будет конфиденциальная встреча президентов четырех стран.

Какие насущные вопросы будут поднимать союзники Украины на "Рамштайн"

Важнейшими вопросами, которые, по словам председателя общественной организации, будут обсуждать на "Рамштайне" является предоставление Украине нужного вооружения, которое они обещали поставлять. Пока союзники выполняют план на менее, чем 50%, учитывая. что помощь нашей стране оказывают более 50 стран мира.

Романюк отметил, что Украина пока никак не может вооружить 14 своих отдельных вновь созданных военных бригад. Им нужны бронетехника, средства противовоздушной обороны, РЭБ, авиация и артиллерия.

Это все нам должен поставить "Рамштайн". чего они пока не делают. Именно это они и будут обсуждать,

– подчеркнул председатель общественной организации.

Председатель общественной организации также рассказал, что важным нынешний "Рамштайн" является из-за того, что встреча будет происходить на уровне главы государств и правительств.

Президент США Джозеф Байден будет на встрече, где будет общаться со всеми президентами и премьер-министрами. Владимир Зеленский также там будет присутствовать и участвовать в обсуждении.

Это будет серьезный разговор о выполнении "Рамштайном" все своих обязательств,

– отметил Романюк.

Кроме того, будет обсуждение поставки Украине военной помощи в случае победы Дональда Трампа на выборах в США. Лидер республиканцев, по словам председателя общественной организации, вместе с правительством, вероятнее всего, не будет финансировать поставки вооружения в нашу страну.

Также союзники будут обсуждать поставки в Украину оружия на 8 миллиардов долларов, которые мы должны получить от США до 20 января и разрешение на удары дальнобойным оружием партнеров вглубь России.

Более того, на "Рамштайн" будет встреча глав четырех государств, а именно США, Великобритании. Франции и Германии. Они будут говорить в закрытом режиме, они не хотят, чтобы этот разговор слышали даже другие члены НАТО. Они будут обсуждать помощь Украине и как должен жить Альянс в условиях, если придет Трамп,

– отметил председатель общественной организации.

Он добавил, что в целом результаты "Рамштайна" украинцы смогут увидеть после 12 октября. Западные же медиа обязательно быстрее распространят определенную информацию.

Интересно! The Washington Post написал, что на встрече будут предложены конкретные шаги по вступления Украины в НАТО.

К слову, Зеленский сообщил, что на "Рамштайн" Украина представит всем партнерам План победы. Он добавил, что решимость партнеров должна проявить себя.