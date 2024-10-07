Про це 24 Каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, зауваживши, що країни порушуватимуть питання щодо надання військової допомоги та подальших подій в Європі, якщо президентом США стане Дональд Трамп. Крім того, буде конфіденційна зустріч президентів чотирьох країн.

Які нагальні питання будуть порушувати союзники України на "Рамштайні"

Найважливішими питаннями, які, за словами голови громадської організації, будуть обговорювати на "Рамштайні" є надання Україні потрібного озброєння, яке вони обіцяли постачати. Поки що союзники виконують план на менше, ніж 50%, враховуючи. що допомогу нашій країні надають понад 50 країн світу.

Романюк наголосив, що Україна поки що ніяк не може озброїти 14 своїх окремих новостворених військових бригад. Їм потрібні бронетехніка, засоби протиповітряної оборони, РЕБ, авіація та артилерія.

Це все нам має поставити "Рамштайн". чого вони поки не роблять. Саме це вони і будуть обговорювати,

– підкреслив голова громадської організації.

Голова громадської організації також розповів, що важливим цьогорічний "Рамштайн" є через те, що зустріч буде відбуватись на рівні глави держав та урядів.

Президент США Джозеф Байден буде на зустрічі, де буде спілкуватись з усіма президентами та прем'єр-міністрами. Володимир Зеленський також там буде присутній та братиме участь в обговоренні.

Це буде серйозна розмова про виконання "Рамштайном" всі своїх зобов'язань,

– зазначив Романюк.

Крім того, буде обговорення постачання Україні військової допомоги у випадку перемоги Дональда Трампа на виборах в США. Лідер республіканців, за словами голови громадської організації, разом з урядом, найімовірніше, не буде фінансувати постачання озброєння в нашу країну.

Також союзники обговорюватимуть постачання в Україну зброї на 8 мільярдів доларів, які ми маємо отримати від США до 20 січня та дозвіл на удари далекобійною зброєю партнерів вглиб Росії.

Ба більше, на "Рамштайні" буде зустріч глав чотирьох держав, а саме США, Британії. Франції та Німеччини. Вони будуть говорити в закритому режимі, вони не хочуть, щоб цю розмову чули навіть інші члени НАТО. Вони будуть обговорювати допомогу Україні та як має жити Альянс в умовах, якщо прийде Трамп,

– зауважив голова громадської організації.

Він додав, що загалом результати "Рамштайну" українці зможуть побачити після 12 жовтня. Західні ж медіа обов'язково швидше розповсюдять певну інформацію.

Цікаво! The Washington Post написав, що на зустрічі будуть запропоновані конкретні кроки щодо вступу України до НАТО.

До слова, Зеленський повідомив, що на "Рамштайні" Україна представить всім партнерам План перемоги. Він додав, що рішучість партнерів має проявити себе.