Яку зовнішню підтримку надали Україні

За серпень 2024 року Україна отримала 8,4 мільярда доларів. Більш як 65% цих коштів – 5,5 мільярда доларів надавалися на грантовій основі.

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Ще 2,9 мільярда доларів це пільгове фінансування. Найбільше грошей виділили для України ЄС та США.

Зверніть увагу! Кошти, що надаються на грантовій основі – безповоротні.

Хто надавав підтримку Україні

ЄС передав Україні 4,5 мільярда доларів. Ці кошти надаються у рамках програми Ukraine Facility, розподіляться вони так:

2,9 мільярда доларів – кредит;

1,6 мільярда доларів – грант.

США, своєю чергою, надали Україні грант – 3,9 мільярда доларів. Американські кошти мають бути спрямовані на соціальні видатки, зарплати вчителів, працівників держорганів та ДСНС.

Нагадаємо! З початку року Україна отримала 24,5 мільярда доларів від міжнародних партнерів. З них – 6,6 мільярда доларів на грантовій основі.