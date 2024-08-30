Чи підвищать зарплати вчителям

Перспективи підвищення заробітної плати залишаються поки що невизначеними. Це зумовлено тим, що 70% державного бюджету наразі витрачається на оборону. Відповідно, це суттєво ускладнює можливість збільшення зарплат у сфері освіти, пояснює Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.

Читайте також: Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2024 році

Втім, згідно з останніми повідомленнями, Міносвіти розробило нову концепцію підвищення заробітної плати: планується збільшення окладів до рівня трьох мінімальних заробітних плат. Однак ці зміни можуть бути не раніше 2025 року і лише за умови збільшення освітньої субвенції. Тому у цьому освітньому році педагоги залишаться без підвищень.

Наразі заробітна плата вчителів виглядає наступним чином: