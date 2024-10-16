Про це пише CNN. Раніше Байден скасував свій візит до Німеччини через ураган Мілтон, який вирував у США

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Що відомо про зустрічі Байдена у Німеччині

Журналісти, з посиланням на трьох західних чиновників, зазначили, що президент Джо Байден проведе зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Берліні цього тижня.

Очікується, що американський лідер обговорить з союзниками постачання зброї Україні та майбутню підтримку нашій державі у війні, яка скоро триматиме уже як третій рік.

Чотири лідери планували зустрітися минулого тижня з Президентом України Володимиром Зеленським на авіабазі Рамштайн. Зустріч була скасована, оскільки Байден відклав свою закордонну поїздку через ураган Мілтон, що наблизився до південного сходу США.

Байден пообіцяв перенести поїздку до Німеччини, але перспективи зустрічі так званої "європейської четвірки" до цього були неясні.

До слова, візит Джо Байдена до Німеччини підтвердив також і речник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер. Наразі Федеральний уряд Німеччини тісно співпрацює з урядом США щодо деталей. Подробиць візиту Байдена речник поки повідомити не зміг.