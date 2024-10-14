Нагадаємо, що візит американського лідера був запланований на кінець минулого тижня. Однак на тлі урагану Мілтон поїздку довелося скасувати. Також через це перенесли саміт на підтримку України на базі ВПС США в Рамштайні.

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Візит Байдена до Німеччини

Речник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер підтверджує, що президент США Джо Байден планує прибути до Німеччини наприкінці тижня.

Зазначається, що Федеральний уряд тісно співпрацює з урядом США щодо деталей. Подробиць візиту Байдена він поки повідомити не зміг.

Варто зауважити, що Джо Байден мав особисто відвідати Німеччину 10 – 13 жовтня та головувати на засіданні у форматі "Рамштайн", яке заплановане на 12 жовтня. Також мала відбутись зустріч Байдена з українським президентом Володимиром Зеленським.

Президент України говорив, що очікує, що наступний тиждень може стати "історичним" для оборони нашої країни. Він акцентував на важливих рішеннях, які потенційно могли ухвалити на "Рамштайні".