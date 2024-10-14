Ще однією складністю буде будуть обмежені та повільні поставки зброї із Заходу. Про це пише The Wall Street Journal.

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Україна намагається мінімізувати власні втрати

Україна намагається завдати Росії значних втрат, щоб мінімізувати власні.

"Російські ракетні та безпілотні атаки, спрямовані на енергетичну інфраструктуру України, перешкоджають протиповітряній обороні країни, спричиняючи постійні відключення електроенергії по всій країні, які можуть погіршитися взимку", – пише The Wall Street Journal.

Там додають, що ЗСУ тримаються у важливих стратегічних точках на сході. Серед них – Часів Яр, де українські війська стикаються із російською піхотою та потужними плануючими бомбами.

"Але останніми тижнями Росія заволоділа містом Вугледар, просунулася до логістичного центру Покровськ і просунулася вперед в інших містах", – звертають увагу у виданні.

Що у США кажуть про допомогу та План перемоги

Захід, зокрема, президент США Байден, неодноразово запевняли, що хочуть перемоги України. Але українські чиновники постійно наголошують, що партнери надають все ще недостатню підтримку, якою б можна було повністю зупинити Росію та переломити ситуацію.

Більше тривоги для Києва викликає те, що колишній президент Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги на президентських виборах у листопаді він прагнутиме швидкої мирної угоди з президентом Росії Володимиром Путіним, який ясно дав зрозуміти, що хоче капітуляції України. Тим часом Росія планує збільшити військові витрати на чверть наступного року, сигналізуючи про своє довгострокове зобов'язання подолати свого меншого сусіда,

– додають у виданні.

Президент Зеленський протягом останніх тижнів під час візитів до країн-партнерів вимагає збільшення поставок зброї та презентував нещодавно План перемоги

Там додають, що адміністрація Байдена боїться спровокувати Росію та на останні прохання збільшити кількість збройної допомоги дала прохолодну відповідь.

А щодо Плану перемоги у США заявили, що він повторює деякі попередні запити, а тим часом члени НАТО розділилися щодо того, чи запрошувати Україну офіційно приєднатися до Альянсу.

Нам доведеться сісти з українцями та попрацювати над тим, що ви насправді можете зробити, а не з тим, що у вас є в цьому списку,

– заявив американський генерал, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Браун.