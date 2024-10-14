Еще одной сложностью будут ограниченные и медленные поставки оружия с Запада. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Украина пытается минимизировать собственные потери

Украина пытается нанести России значительные потери, чтобы минимизировать собственные.

"Российские ракетные и беспилотные атаки, направлены на энергетическую инфраструктуру Украины, препятствуют противовоздушной обороне страны, вызывая постоянные отключения электроэнергии по всей стране, которые могут ухудшиться зимой", – пишет The Wall Street Journal.

Там добавляют, что ВСУ держатся в важных стратегических точках на востоке. Среди них – Часов Яр, где украинские войска сталкиваются с российской пехотой и мощными планирующими бомбами.

"Но в последние недели Россия завладела городом Угледар, продвинулась к логистическому центру Покровск и продвинулась вперед в других городах", – обращают внимание в издании.

Что в США говорят о помощи и Плане победы

Запад, в частности, президент США Байден, неоднократно уверяли, что хотят победы Украины. Но украинские чиновники постоянно подчеркивают, что партнеры предоставляют все еще недостаточную поддержку, которой можно было бы полностью остановить Россию и переломить ситуацию.

Больше тревоги для Киева вызывает то, что бывший президент Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в ноябре он будет стремиться к быстрому мирному соглашению с президентом России Владимиром Путиным, который ясно дал понять, что хочет капитуляции Украины. Между тем Россия планирует увеличить военные расходы на четверть в следующем году, сигнализируя о своем долгосрочном обязательстве преодолеть своего меньшего соседа,

– добавляют в издании.

Президент Зеленский в течение последних недель во время визитов в страны-партнеры требует увеличения поставок оружия и представил недавно План победы

Там добавляют, что администрация Байдена боится спровоцировать Россию и на последние просьбы увеличить количество вооруженной помощи дала прохладный ответ.

А по Плану победы в США заявили, что он повторяет некоторые предыдущие запросы, а тем временем члены НАТО разделились относительно того, приглашать ли Украину официально присоединиться к Альянсу.

Нам придется сесть с украинцами и поработать над тем, что вы на самом деле можете сделать, а не с тем, что у вас есть в этом списке,

– заявил американский генерал, председатель Объединенного комитета начальников штабов Браун.