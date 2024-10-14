Похоже, что таким образом Орбан позволит Трампу в случае его победы на выборах выкрутиться из 50-миллиардного займа, который США, ЕС и лидеры G7 предложили Украине для борьбы с Россией. Об этом пишет Politico.

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Одобрить санкции против России должны все члены ЕС, но Орбан – против

Отмечается, что такой поступок Орбана освободил бы Трампа от "крючка", позволив ему сказать своим избирателям, что в случае его победы на выборах он не даст Украине ни цента.

Венгрия заявляет, что не согласится на изменение правил, которые позволят Вашингтону играть важную роль в займе до окончания выборов в США.

Заем будет полностью погашен за счет неожиданных прибылей, полученных от российских активов на сумму более 250 миллиардов долларов, которые были иммобилизованы в западных странах после вторжения Путина в Украину в феврале 2022 года. Европа имеет большую силу в игре, поскольку она держит большинство средств,

– пишет Politico.

Там также отмечают, что Вашингтон настаивает на том, что Евросоюз должен продлить сроки продления санкций как минимум до 36 месяцев. Для одобрения ограничений требуется согласие всех 27 стран-членов ЕС, но против этого выступает Орбан.

Из-за Орбана США могут не принять участие в выплате помощи Украине

Сейчас Украине срочно нужна новая финансовая помощь от Запада, ведь скоро наступит зима, а Россия нацелена на энергетическую инфраструктуру страны. И именно из-за Орбана США вряд ли примут существенное участие в этом, однако Европа, скорее всего, пойдет вперед, утверждают в издании.

Без Штатов расходы для европейских стран, включая Венгрию, будут выше. Но венгерским властям безразлично, придется ли Европе платить больше.

Если Брюссель и Вашингтон совместно подпишут кредит в 35 миллиардов евро, переизбранный на пост президента Трамп будет обязан обслуживать его годами. Но если заем будет одобрен без США, он не будет иметь такого обязательства. Блокирование займа Орбаном является последним примером согласования между Трампом и премьер-министром Венгрии, которые встречались в июле в Мар-а-Лаго,

– добавляют в издании.

США могут выплатить значительно меньшую сумму

Пока Орбан угрожает применить свое право вето в Брюсселе, Штаты дали понять, что они рассматривают возможность принять участие в займе, но со значительно меньшей суммой. Это произойдет даже в случае, если ЕС не сможет продлить период санкций.

"Один из вариантов заключается в том, что Вашингтон внесет 5 миллиардов долларов, что примерно равно сумме российских активов, которыми он владеет внутри страны, и все равно оставит Европу платить львиную долю счета", – замечает Politico.

Там также говорят, что если Венгрия откажется уступить продолжительностью санкций, Евросоюз, вероятно, завершит предоставление кредита на собственных условиях.

Мы оказываем давление, но пока Орбан не прогнулся. Это просто игра в курицы,

– говорят европейские дипломаты.