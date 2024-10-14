Напомним, что визит американского лидера был запланирован на конец прошлой недели. Однако на фоне урагана Милтон поездку пришлось отменить. Также из-за этого перенесли саммит в поддержку Украины на базе ВВС США в Рамштайне.

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Визит Байдена в Германию

Представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер подтверждает, что президент США Джо Байден планирует прибыть в Германию в конце недели.

Отмечается, что Федеральное правительство тесно сотрудничает с правительством США относительно деталей. Подробностей визита Байдена он пока сообщить не смог.

Стоит заметить, что Джо Байден должен был лично посетить Германию 10 – 13 октября и председательствовать на заседании в формате "Рамштайн", которое запланировано на 12 октября. Также должна была состояться встреча Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Президент Украины говорил, что ожидает, что следующая неделя может стать "исторической" для обороны нашей страны. Он акцентировал на важных решениях, которые потенциально могли принять на "Рамштайн".