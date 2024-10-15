Об этом политик высказался во время выступления на мероприятии в мэрии города Оукс в восточной Пенсильвании, пишет The Telegraph.

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Что рассказал Трамп о предупреждении Путина

Трамп подтвердил свои хорошие отношения с российским лидером и заявил, что полномасштабное вторжение в Украину никогда бы не произошло во время его президентства.

Это было зрачком его глаза, он говорил об этом, но я сказал, что он на это не пойдет,

– высказался Трамп о решении Путина осуществить вторжение.

По словам Трампа, глава Кремля решился на это из-за действующего президента США Джо Байдена. Трамп отметил, что также имел хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он отметил, что положит конец войне еще до того, как его изберут президентом.

"Байден ничего с этим не сделал. Он даже не общался с Путиным более года. Это война, которая должна закончиться. Я собираюсь завершить эту войну... Я попытаюсь завершить эту войну, будучи избранным президентом. Я хочу, чтобы люди перестали умирать, вот и все", – заявил Дональд Трамп