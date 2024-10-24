Політологи вважають, що саміт БРІКС пройшов для диктатора невдало. Країни зайняті власними інтересами та не підтримали низку пропозицій російського лідера.

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Путін про Україну: Зеленський пропонував переговори

Нібито через Туреччину росіянам запропонували переговори з Україною. Путін погодився, але Зеленський відмовився наступного дня.

На думку диктатора, Київ не хоче перемовин, бо тоді доведеться скасувати воєнний стан і провести вибори. Та й загалом, Київ "не раз зривав переговори".

Та через великі втрати Україні доведеться сісти за стіл переговорів, вважає Путін. Росія готова розглядати будь-які варіанти мирних домовленостей щодо України на основі "реалій на землі". Це означає, що Україна має визнати окуповані території російськими, тож "м'яч на боці Києва".

Як у світі ставляться до війни в Україні, на думку Путіна

Країни БРІКС налаштовані на те, щоб "конфлікт" закінчився якнайшвидше і бажано мирними засобами.

Також Путін вірить у те, що Трамп здатен закінчити війну в Україні. Від наступної адміністрації США залежить те, як Вашингтон і Москва будуватимуть відносини. Але "якщо не хочуть – то і не треба".

Трамп не погрожував Путіну.

А от Захід він звинувачує в ескалації – як в Україні, так і на Близькому Сході. Проте Росія нібито готова до такої ескалації.

Чому Путін почав війну

Він визнав, що ніхто не нападав на російські міста. Але країна була буцімто в гіршому становищі, адже Захід указував Росії місце. Вона могла перейти "в розряд другорядних держав, які виконують виключно функцію сировинних придатків".

Розширення НАТО на схід Путін назвав несправедливим і звинуватив Захід у недотриманні обіцянок. І, звісно, заявив, що Майдан фінансували з-за кордону.

Ба більше, "військові з країн НАТО беруть безпосередню участь у конфлікті".

Ситуація на Курщині

Відповідно до заяви Путіна, там блоковані дві тисячі українських військових. Росіяни вже почали знищувати їх.

Іще він вигадав втрати Києва в Курській області, які нібито становлять 26 тисяч людей за місяць.

Путін про війська КНДР в Україні

"Знімки річ серйозна, якщо вони є, то щось відображають", – так він прокоментував супутникові фото, які показують присутність північнокорейських військ.

Диктатор згадав угоду між Росією та КНДР. Він упевнений, що корейці серйозно ставляться до своїх зобов'язань – імовірно, натякаючи на пункт 4, згідно з яким, Кім Чен Ин має підтримати Путіна у війні і навпаки.

Щодо питання про подальші дії корейської армії Путін відмахнувся у дусі "подивимось, це наша справа".

Підсумки пресконференції кількома словами

Загалом виступ російського лідера був у дусі радянських ідеологем "навколо самі вороги, та ми не здаємося". Путін назвав економіку ЄС рецесивною, а от російська економіка, на його переконання, зростає.

БРІКС на боці Кремля, російська армія рухається вперед на всіх напрямках і "впевнено діє", Москва не відвертається від світу, але безпека Росії для Путіна головне, адже вона не може існувати без суверенітету.

Немає сенсу погрожувати Росії, нас це лишень бадьорить,

– завершив він.