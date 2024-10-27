Так, он заявил, что выборы хотят провести сразу после окончания войны. Соответствующую информацию он сообщил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

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Когда в Украине будут выборы президента

Сразу после окончания войны. Зеленский очень четко говорит, что он захочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, а также беженцы, которые сейчас за рубежом. Но сегодня ресурсы должны идти на войну,

– объяснил Ермак.

Заметим, что выборы президента в Украине должны были состояться еще в конце марта в 2024 году, согласно Конституции. Однако из-за военного положения, которое объявлено в стране, их законно отсрочили.

К слову, Владимир Зеленский отмечал, что если война затянется, то нашему государству придется искать способ провести выборы. В то же время какое именно это будет решение, он пока не знает.

В то же время член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский считает, что в этом случае нужно ждать завершения военных действий.