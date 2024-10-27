Так, він заявив, що вибори хочуть провести одразу після закінчення війни. Відповідну інформацію він повідомив в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

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Коли в Україні будуть вибори президента

Одразу після закінчення війни. Зеленський дуже чітко говорить, що він захоче, щоб усі солдати мали змогу голосувати, а також біженці, які зараз за кордоном. Але сьогодні ресурси мають йти на війну,

– пояснив Єрмак.

Зауважимо, що вибори президента в Україні повинні були відбутися ще наприкінці березня у 2024 році, згідно з Конституцією. Однак через воєнний стан, який оголошено в країні, їх законно відтермінували.

До слова, Володимир Зеленський наголошував, що якщо війна затягнеться, то нашій державі доведеться шукати спосіб провести вибори. Водночас яке саме це буде рішення, він поки що не знає.

Водночас член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вважає, що у цьому випадку потрібно чекати завершення воєнних дій.