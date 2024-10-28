Замораживание конфликта с Россией ранее уже приводило к ещё более масштабной конфронтации, объяснил Зеленский в интервью изданию The Times of India.

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Почему Украина против замораживания конфликта

Зеленский заверил, что замораживание войны повлечет новую агрессию России в будущем.

С 2014 года конфликт с Россией был заморожен, и многие переговоры ни к чему не привели, объясняет президент.

Мы против замороженного конфликта. Мы не хотим третьей войны. В 2014 году началась одна война, была оккупация наших территорий, в 2022 году – полномасштабная война. Хотя до 2022 года был замороженный конфликт, было прекращение огня, была Норманнская четверка и Минский процесс,

– говорит Зеленский.

Многоформатные переговоры с Россией не дали результата, началась полномасштабная война. Без понимания будущего, считает Зеленский, Украина очень рискует замораживая конфликт.

"Все должно быть на бумаге, понятно, как закончится эта война, и кто и в каком объеме будет нести за неё ответственность. Конечно, агрессор", – отмечает Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что первым пунктом Плана победы является не членство в НАТО, а приглашение. Это даст Украине гарантии, что никто в будущем, когда наша страна сможет вступить, не изменит своей позиции.