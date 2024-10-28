Первый пункт Плана победы заключается в приглашении Украины в Альянс. Об этом президент Украины заявил в интервью для The Times of India.

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Что сказал Зеленский о первом пункте Плана победы

Зеленский отметил, что первый пункт – не членство в НАТО, не быстрое вступление, а приглашение в Альянс.

Чтобы потом в будущем никто не менял своей позиции и был последовательным. Чтобы все было не только на словах, а чтобы все было на бумаге, фундаментально и юридически,

– отметил президент.

Глава государства признал, что во времена войны Украина не может стать членами НАТО. Более того, наша страна не будет никого затягивать из членов Альянса в войну.

"Этот пункт адресован исключительно странам НАТО, потому что мы хотим приглашения в НАТО", – добавил украинский лидер.

К слову, Владимир Зеленский во время представления Плана победы в Верховной Раде отметил, что документ состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений. План имеет целью завершение войны до конца следующего года, 4 пункта должны воплотить на время войны, а 1 – уже после.