Президент Украины в Верховной Раде заявил, что первые четыре пункта Плана победы должны применяться во время войны.

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Что предусматривают 5 пунктов Плана победы

Владимир Зеленский заявил, что мы должны реализовать План победы, чтобы заставить Россию быть на Саммите мира и быть готовой закончить войну.

Президент назвал 5 пунктов Плана мира. В частности, говорится о:

первый – геополитический – это приглашение Украины в НАТО;

– это приглашение Украины в НАТО; пункты второй и третий – военные – это оборона и сдерживание;

– это оборона и сдерживание; четвертый пункт – экономический – это стратегический экономический потенциал Украины;

– это стратегический экономический потенциал Украины; пятый пункт Плана победы – безопасность и рассчитан на послевоенное время. В частности, в случае согласия партнеров отдельные военные контингенты вооруженных сил США, которые дислоцированы в Европе, могут быть заменены украинскими подразделениями.

Кстати, относительно тайных приложений, то президент Украины говорил, что тайные приложения имеют:

второй пункт об обороне Плана победы имеет тайное приложение, и к нему имеют доступ именно те партнеры, которые имеют соответствующий военный потенциал помощи;

об обороне Плана победы имеет тайное приложение, и к нему имеют доступ именно те партнеры, которые имеют соответствующий военный потенциал помощи; третий пункт Плана победы о сдерживании – его передали лидерам Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Также передадут еще некоторым государствам, которые могут наполнить содержанием для Украины известную в мире концепцию сдерживания;

Плана победы о сдерживании – его передали лидерам Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Также передадут еще некоторым государствам, которые могут наполнить содержанием для Украины известную в мире концепцию сдерживания; четвертый экономический пункт, который также передают только определенным партнерам.

Стоит заметить, что источник NV в Офисе президента заявил, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 16 октября получит документ с изложением этих идей, но без тайных приложений, в которых, по словам собеседника издания, содержится чувствительная информация о вооружении.

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Подробнее о каждом пункте Плана победы – читайте по ссылке.