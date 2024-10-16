Президент України у Верховній Раді заявив, що перші чотири пункти Плану перемоги мають застосовуватись під час війни.

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Що передбачають 5 пунктів Плану перемоги

Володимир Зеленський заявив, що ми повинні реалізувати План перемоги, щоб примусити Росію бути на Саміті миру та бути готовою закінчити війну.

Президент назвав 5 пунктів Плану миру. Зокрема, мовиться про:

перший – геополітичний – це запрошення України в НАТО;

– це запрошення України в НАТО; пункти другий і третій – військові – це оборона та стримування;

– це оборона та стримування; четвертий пункт – економічний – це стратегічний економічний потенціал України;

– це стратегічний економічний потенціал України; п'ятий пункт Плану перемоги – безпековий та розрахований на післявоєнний час. Зокрема, у разі згоди партнерів окремі військові контингенти збройних сил США, які дислоковані у Європі, можуть бути замінені українськими підрозділами.

До речі, щодо таємних додатків, то президент України говорив, що таємні додатки мають:

другий пункт про оборону Плану перемоги має таємний додаток, і до нього мають доступ саме ті партнери, які мають відповідний військовий потенціал допомоги;

про оборону Плану перемоги має таємний додаток, і до нього мають доступ саме ті партнери, які мають відповідний військовий потенціал допомоги; третій пункт Плану перемоги про стримування – його передали лідерам Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Також передадуть ще деяким державам, які можуть наповнити змістом для України відому у світі концепцію стримування;

Плану перемоги про стримування – його передали лідерам Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Також передадуть ще деяким державам, які можуть наповнити змістом для України відому у світі концепцію стримування; четвертий економічний пункт, який також передають лише визначеним партнерам.

Варто зауважити, що джерело NV в Офісі президента заявило, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 16 жовтня отримає документ із викладенням цих ідей, але без таємних додатків, у яких, за словами співрозмовника видання, міститься чутлива інформація про озброєння.

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Детальніше про кожен пункт Плану перемоги – читайте за посиланням.