Президент України вважає, що Владімір Путін може посилити Росію, якщо його не зупинити. За його словами, це відкине дипломатію.

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Росія повинна програти

Український лідер наголосив, що ми маємо чесно говорити про те, що якщо ми не посилимося зараз, Путін встигне посилитися в наступному році так, щоб назавжди відкинути дипломатію.

Росія повинна програти у війні проти України. І це не"заморожування". І це не торгівля територією чи суверенітетом України,

– пояснив він.

За його словами, потрібно реалізувати План перемоги, щоб примусити Росію бути на Саміті миру та бути готовою закінчити війну. Президент неодноразово наголошував на необхідності підтримки партнерів.

Перший Саміт миру відбувся влітку 2024 року і Росію на нього не запршували.