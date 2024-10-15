Радник глави Офісу Президент Михайло Подоляк сказав в ефірі телемарафону, що справді український лідер 16 жовтня у Верховній Раді представить План перемоги. Адже цей План – це логіка цього етапу війни, логіка того, чому в цій війні не може бути компромісних дивних ініціатив, які стверджують, що можна зупинити війну, не примушуючи Росію до цього, віддавши їй щось, пише 24 Канал.

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Що не розкаже президент про План перемоги

Президент хоче, щоб суспільство розуміло, тому що там (у Плані перемоги – 24 Канал) є додатки, які, безумовно, не будуть публічно обговорюватися. Це все, що стосується математичної складової, тобто яка кількість зброї, в якому вигляді й так далі має бути надана Україні, але там є інше, там є логіка до розуміння, що війну можна закінчити, тільки примусивши Росію усвідомити, що буде далі,

– заявив Михайло Подоляк.

Радник Андрія Єрмака додав, що російська економіка втрачатиме кошти, людей та відчуватиме війну на своїй території.

Михайло Подоляк пояснив, що План перемоги – це відповідь, як сісти за стіл переговорів, де ключовим буде міжнародне право, та що треба для цього зробити стосовно Росії, а також, про що мають говорити партнери.

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Він пояснив, що ключовими партнерами з погляду постачання зброї Україні є США, Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія.

Радник глави Офісу Президента підсумував, що План перемоги конкретний та математично обґрунтований. Тож партнерам треба вирішити, чи готові вони всі разом капітулювати. Адже Україна капітулювати не буде.

Важливо. Михайло Подоляк додав, що Україна має підписані гарантії безпеки з щонайменше 29 країнами. Вони передбачають передачу Україні зброї.