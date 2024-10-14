Про це повідомив радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі. До цього Зеленський обіцяв представити План перемоги українцям.

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Що відомо про представлення Плану перемоги у Раді

Сергій Лещенко повідомив, що у середу 16 жовтня Президент України Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді.

Очевидно, зараз є лише одна причина для цього заходу – це публічне представлення Плану перемоги,

– сказав радник керівника Офісу Президента.

Окрім того, посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив в етері телеканалу ZDF, що наша держава має опублікувати свій План перемоги "найближчими днями".

Український дипломат зазначив, що план містить військові, дипломатичні та економічні кроки, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. Йдеться також про санкції проти Росії.

До слова, у своєму вечірньому зверненні 13 жовтня Володимир Зеленський заявив, що після представлення Плану перемоги партнерам, все ще є необхідність узгодити з ними певні додаткові питання. Водночас український лідер впевнений, що союзники мають потенціал для реалізації цього плану.

Раніше Володимир Зеленський представив План перемоги французькому президенту Еммануелю Макрону.