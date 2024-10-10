Він також розповів, коли має відбутися наступний Саміт миру. Про це Володимир Зеленський повідомив на брифінгу на подвір’ї Єлисейського палацу.

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Чи ознайомився Макрон з Планом перемоги

Під час свого візиту до Франції Зеленський представив План перемоги України Макрону.

Сьогодні я розповів президенту Макрону наш план, план перемоги, а також про інші ініціативи, як на полі бою, так і в управлінні,

– поділився український лідер.

Він також відповів на запитання журналістів стосовно підготовки до наступного Саміту миру.

"Наступний Мирний саміт має бути в листопаді. План його буде на столі. Щодо точної дати – я не знаю на сьогоднішній момент. Але ми підготуємо все, що ми вирішили", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Західні ЗМІ писали, що Україна хоче провести Другий Саміт миру у грудні цього року. Також на ньому хочуть бачити представників Росії.