Он также рассказал, когда должен состояться следующий Саммит мира. Об этом Владимир Зеленский сообщил на брифинге во дворе Елисейского дворца.
Смотрите также Текст Формулы мира с условиями для справедливого мира будет готов в ноябре, – Зеленский
Ознакомился ли Макрон с Планом победы
Во время своего визита во Францию Зеленский представил План победы Украины Макрону.
Сегодня я рассказал президенту Макрону о нашем плане, Плане победы, а также о других инициативах, как на поле боя, так и в управлении,
– поделился украинский лидер.
Он также ответил на вопросы журналистов относительно подготовки к следующему Саммиту мира.
"Следующий мирный саммит должен быть в ноябре. План его будет на столе. Относительно точной даты – я не знаю на сегодняшний момент. Но мы подготовим все, что мы решили", – подчеркнул Зеленский.
Напомним, что ранее западные СМИ писали, что Украина хочет провести второй Саммит мира в декабре этого года. Также на нем хотят видеть представителей России.