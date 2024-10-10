Он также рассказал, когда должен состояться следующий Саммит мира. Об этом Владимир Зеленский сообщил на брифинге во дворе Елисейского дворца.

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Ознакомился ли Макрон с Планом победы

Во время своего визита во Францию Зеленский представил План победы Украины Макрону.

Сегодня я рассказал президенту Макрону о нашем плане, Плане победы, а также о других инициативах, как на поле боя, так и в управлении,

– поделился украинский лидер.

Он также ответил на вопросы журналистов относительно подготовки к следующему Саммиту мира.

"Следующий мирный саммит должен быть в ноябре. План его будет на столе. Относительно точной даты – я не знаю на сегодняшний момент. Но мы подготовим все, что мы решили", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что ранее западные СМИ писали, что Украина хочет провести второй Саммит мира в декабре этого года. Также на нем хотят видеть представителей России.