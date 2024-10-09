Також цей план позбавить Росію можливості погрожувати Європі. Про це Володимир Зеленський заявив на третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа" в Хорватії.

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Що відомо про новий план

Зеленський повідомив, що до другого Саміту миру буде готовий текст з умовами для справедливого завершення війни.

Із липня ми працюємо над формулою миру. В листопаді буде все готово. З усіма умовами, в яких прописано справедливе завершення війни. Це буде зроблено на другому Саміті миру,

– зазначив президент.

Він також зазначив, що Росія не демонструє бажання брати участь у справедливому завершені війни. Тому в Україні розробили план дій, які здатні виправити ситуацію, "між поточним станом та майбутнім Самітом миру".

Зеленський також додав, що цей план позбавить Росію можливості продовжувати погрожувати Європі.

"Цей план вже було представлено США, тепер ділимося цим планом з усіма нашими партнерами для досягнення цілей плану", – повідомив глава держави.

Зеленський розповів, що перший пункт Плану зосереджений на тому, чи вдасться подолати "дефіцит геополітичної визначеності Європи" та чи є для України місце у Європі.

Якщо так, і це буде належним чином підтверджено, Путін геополітично програє. Росія повинна визнати, що Європа має кордони, незалежні держави, і кожна з них має право обирати своє майбутнє. Правда полягає в тому, що прийняття Росією цієї реальності може початися лише з розуміння того, що Україна ніколи більше не буде підкорена Росією,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що запрошення України до НАТО та майбутнє членство стали б реальними кроками до миру.

"Без геополітичної визначеності мир неможливий", – резюмував президент.